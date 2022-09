REKLAMA

Siostra Maria De Coppi została zamordowana w Mozambiku przez islamskich terrorystów. Ta włoska zakonnica przebywała w Mozambiku od sześćdziesięciu lat. Została zastrzelona podczas ataku na misję, kiedy próbowała chronić swoich uczniów.

Do ataku na misję katolicką doszło w północno-wschodnim Mozambiku. Region ten od prawie pięciu lat jest nękany przez dżihadystyczną przemoc. Siostra Maria De Coppi została zabita przez terrorystów, którzy zaatakowali misję Chipene w diecezji Nacala, portowym mieście w północno-wschodniej prowincji w ostatni wtorek wieczorem.

Informację przekazały dopiero teraz Siostry Misjonarki Comboni w komunikacie prasowym. W skład ich misji należy kościół, szpital, szkoła podstawowa i gimnazjum. Budynki stojące na terenie leśnym zostały zniszczone.

84-lenia siostra Maria De Coppi została postrzelona w głowę, gdy szła do dormitorium ostrzec mieszkającą tam młodzież. Podczas ataku życie stracił także wódz miejscowego plemienia. Islamscy napastnicy zbezcześcili i następnie podpalili kościół, kwatery sióstr, szpital i samochody misyjne.

Dwie inne zakonnice, Włoszka i Hiszpanka, zdołały uciec i ukryć się w lesie z grupą młodych dziewcząt. Do ataku w środę 7 września przyznała się Grupa Państwa Islamskiego. Wydała komunikat, w którym mówi o tym, że jej „bojownicy zabili czterech chrześcijan, w tym włoską zakonnicę”.

Atak na misję Chipene nie jest pierwszym dokonanym przez tych uzbrojonych ekstremistów na kościoły katolickie w Mozambiku. W kwietniu, a także w październiku 2020 r. została całkowicie zniszczona misja Nangololo, druga najstarsza misja diecezji Pemba (dystrykt Muidumbe, prowincja Cabo Delgado).

Ks. Kardynał Matteo Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, wezwał do modlitwy za zakonnicę, „która przez sześćdziesiąt lat służyła Mozambikowi, który stał się jej domem”. „Niech jego ofiara będzie ziarnem pokoju i pojednania w kraju, który po latach stabilizacji ponownie znalazł się w szponach przemocy ze strony ugrupowań islamistycznych, które od kilku lat sieją terror i śmierć na wielu rozległych obszarach północnej części kraju” – mówił hierarcha.

Według organizacji pozarządowej Acled, od października 2017 r. w Mozambiku zginęło prawie 4000 osób, a 820 000 musiało opuścić domy. Region Nampula, w którym zlokalizowana jest misja, był do tej pory oszczędzany przez dżihadystów, których celem były głównie sąsiednia prowincja Cabo Delgado, bogata w gaz ziemny.

