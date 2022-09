REKLAMA

Ciepłownia w Kłodzku nie ma pieniędzy na węgiel. Do połowy września ma zapaść decyzja, czy miasto pożyczy pieniądze na ten cel. Chodzi o 5 mln zł.

Radio RMF24 donosi, że mieszkańcy Kłodzka mogą mieć tej zimy spory problem. Wszystko przez braki węgla w Polsce. Tamtejsza ciepłownia chce zapewnić mieszkańcom ciepło sprowadzając surowiec z Kolumbii. Sęk w tym, że koszt takiego zakupu to 250 dolarów za tonę. Kłodzka ciepłownia potrzebuje pożyczki.

W obliczu zaistniałych okoliczności firma zwróciła się do miasta z prośbą o pożyczkę w wysokości 5 mln zł na węgiel. Burmistrz Kłodzka Michał Piszko jest skłonny tę sumę pożyczyć. Jednak, aby to zrobić, trzeba znaleźć odpowiednie rozwiązania prawne. Chodzi o zabezpieczenie środków publicznych poprzez, np. wpisanie do hipoteki nieruchomości należącej do ciepłowni.

Kłodzka ciepłownia ogrzewa 40 proc. miasta, zapewniając ciepło 12 tys. mieszkańców. Ponadto odpowiada też za ogrzewanie basenu czy szkół. W ciągu jednego sezonu grzewczego potrzeba na to nawet 20 tys. ton węgla.