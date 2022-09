REKLAMA

To nie żart, a propozycja komunistycznej grupy CRCE w Senacie francuskim przedstawiona w czwartek 8 września. Ich projekt ustawy zakłada „położeniu kresu przeludnienia więzień” przez „wiążący mechanizm” regulujący zwalnianie z więzienia ponadnormatywnych pensjonariuszy.

Plan jest prosty jak budowa cepa. Polega na tym, że kiedy w zakładzie karnym następuje 90% obłożenie, sędziowie mają zmieniać wyroki „ponadnormatywnym” skazanym na inne formy kar. Zamiast budować nowe więzienia, przepustowość zakładów karnych będzie zawsze utrzymana.

Ma to być w zamyśle komunistów tylko pierwszy etap większego planu likwidacji więzień. We Francji trwają poważne dyskusje nad systemem penitencjarnym, a ujawniona niedawno impreza „resocjalizacyjna” w więzieniu we Fresnes pod Paryżem wzbudziła poważną krytykę społeczną.

Przypomnijmy, że skazanym, w tym recydywistom i gwałcicielom, zorganizowano na dziedzińcu tor i wyścigi gokartów. Przewodnicząca grupy komunistów Eliane Assassi, twierdziła na konferencji prasowej, że ich projekt powstał wcześniej, niezależnie od tego co działo się we Fresnes.

Ustawa komunistów przewiduje, że kiedy tylko „próg alarmowy” (ustalony na 90% wskaźnika obłożenia) zostanie przekroczony z powodu przybycia nowych pensjonariuszy, sędzia byłby zobowiązany do rozważenia zmiany kary. Jeśłi tego nie dokona, to z automatu nastąpi procedura obniżenie kary dla już osadzonych, którzy mają jeszcze do odbycia mniej niż sześć miesięcy więzienia.

Według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, 1 sierpnia w zakładach karnych przebywało 71 819 osadzonych, a więziennictwo francuskie dysponuje 60 719 miejscami, co oznacza obłożenie na poziomie 118,3%. Rok temu było to 109,5%.

Komunistka Eliane Assassi argumentowała, że nie trzeba budować nowych więzień, bo to „wizja więziennictwa widzianego tylko z perspektywy karno-represyjnej”, a ta jest „sprzeczna z celami resocjalizacji”. Dyskusja nad projektem takiej ustawy ma się odbyć w Senacie w grudniu.

Źródło: AFP/ Le Figaro