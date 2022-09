REKLAMA

Nowa minister zdrowia Wielkiej Brytanii Therese Coffey to praktykująca katoliczka pro-life. Lewica wyje ze wściekłości.

6 września nowa premier Wielkiej Brytanii Liz Truss powołała swój rząd. Jak się okazuje, na stanowisku wicepremiera znalazła się Therese Coffey, doktor chemii i zdeklarowana, praktykująca katoliczka o poglądach pro-life. Kobieta pełni również funkcję minister zdrowia kraju. Lewica nie może tego wytrzymać, a katolicy pro-life ogłaszają sukces.

REKLAMA

„Nominacja Coffey to wielkie zwycięstwo obrońców życia w Wielkiej Brytanii. To czas na świętowanie. Wyniki głosowania i przekonania nowej minister zdrowia w obronie życia upewniają nas, że będzie ona wielkim sojusznikiem ruchu w obronie życia w walce o prawa nienarodzonych dzieci. Prawdziwa opieka zdrowotna nie zabija ludzi, a nasz nowy minister zdrowia doskonale to rozumie” – ocenił rzecznik brytyjskiej organizacji pro-life Society for the Protection of Unborn Children (SPUC).

Minister zdrowia na celowniku

Zdaniem konserwatywnych komentatorów Therese Coffey jest konsekwentna w swoich poglądach, ponieważ jako posłanka do parlamentu głosowała przeciwko legalizacji małżeństw osób tej samej płci oraz udostępnianiu darmowych pigułek aborcyjnych kobietom w Anglii i Walii. „Głosuję przeciwko ustawie, ponieważ moje spojrzenie na to, czym jest małżeństwo, różni się od niektórych innych członków. Dla mnie chodzi przede wszystkim o rodzinę, podstawę społeczeństwa” – mówiła wówczas polityk.

Nic więc dziwnego, że nowa minister zdrowia znalazła się teraz na celowniku brytyjskiej lewicy. W czasie rozmowy w stacji BBC dyrektor naczelna organizacji British Pregnancy Advisory Service Clare Murphy przyznała, że jest „głęboko zaniepokojona tą nominacją”. Stwierdziła przy tym, że Coffey w jednym z ostatnich głosowań sprzeciwiała się tabletkom aborcyjnym, co oczywiście jest niezgodne ze stanowiskiem medycznego mainstreamu.