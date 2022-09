REKLAMA

Były już francuski minister zdrowia Olivier Véran, obecnie rzecznik rządu napisał książkę o 2 latach swojej walki z pandemią. Przyznaje się w niej do wielu błędów w polityce antycovidowej i wyraża „mea culpa”.

Po lekturze książki, dziennikarze „Le Parisien” stwierdzają, że stopniowe znikanie wirusa „luzuje języki”. Książka „Par-delà les vagues” (Poza kolejnymi falami) ukazuje się w czwartek 8 września. Opisuje historię obostrzeń, ale też autor przyznaje się, że niektóre narzucane środki były nieadekwatne.

Nie ma wątpliwości, że to próba obrony i rozrachunku. Minister chce pokazać pewne kulisy podejmowanych decyzji i przyznaje, że w panice nie zawsze były to wybory dobre. Stwierdza np. wprost, że „mylono się, co do masek”. Mówi jednak o powszechnym błędzie „Światowej Organizacji Zdrowia i międzynarodowych władz zdrowotnych”.

Olivier Véran nie waha się przeprosić, chociaż zaprzecza, że ​​„świadomie kłamał na temat masek”. Niekonsekwencje dotyczą też „luzowania”.

Bezsensowne decyzje, do których się przyznaje, to m.in. otwieranie tarasów restauracji z wymogiem oddzielania stołów skrzynkami na kwiaty lub plastikowymi panelami. Itd., itp. Winą za błędy obarcza jednak brak doświadczeń w tej materii, ostrożność i chęć dmuchania na zimne.

Źródło: Le Parisien/ Valeurs