Policjanci z Gorzowa Wlkp. zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o włamania i kradzież ponad 200 paneli z farmy fotowoltaicznej, czym spowodowali starty oszacowane na ponad 400 tys. zł. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani – poinformował w czwartek Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

– Zgodnie z przedstawionymi zarzutami podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Dodatkowo dwóch z nich odpowie także za posiadanie narkotyków – dodał Jaroszewicz.

Nad ustaleniem sprawców dwóch kradzieży, do których doszło na farmie fotowoltaicznej w Witnicy, w pow. gorzowskim policjanci pracowali od maja br.

W nocy z 5 na 6 maja br. złodzieje weszli na zamknięty teren i włamali się do kontenera. Zabrali z niego ponad 250 sztuk paneli fotowoltaicznych, akcesoria do ich montażu, a także kilka sztuk falowników, których łączna wartość to ponad 360 tys. zł. Tej nocy nikt jednak nie wezwał policjantów, a o zdarzeniu śledczy dowiedzieli się dopiero po kilku dniach.

Do kolejnej kradzieży doszło w nocy 17 maja br. Podejrzani ponownie przyjechali na teren farmy. Zdołali zapakować niemal całego busa, ale sytuację zauważył ochroniarz i wezwał policjantów. Spłoszeni mężczyźni podpalili auto z modułami i uciekli. Chcieli ukraść 140 sztuk paneli, ale nie udało im się to. Spaleniu uległo 70 modułów, które były w aucie.

Kryminalni intensywnie poszukiwali śladów i informacji, które doprowadziłyby ich do podejrzanych. Praca operacyjna przyniosła skutek i policjanci pod koniec sierpnia br. zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 51, 38 i 22 lat, mieszkańców Zielonej Góry i okolic.