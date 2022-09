REKLAMA

Pentagon wstrzymał zatwierdzanie nowych myśliwców F-35, by sprawdzić, czy pochodzący z Chin komponent jednej z części silnika spełnia wymagania prawne. Według Reutersa, przerwę w zatwierdzaniu nowych samolotów zarządzono w ostatnich dniach.

Powodem jest konieczność ustalenia przez regulatorów czy pochodzący z Chin stop metalu, z którego wykonano magnes zastosowany w pompie silnika, spełnia regulacje dotyczące importu części z zagranicy.

REKLAMA

Jak odnotowuje agencja, część ta nie składa się na żaden z wrażliwych systemów, zaś w samolocie są też inne magnesy pochodzące z Chin, które jednak otrzymały aprobatę urzędników. Główny oficjel Pentagonu odpowiadający za zakupy dla wojska, William LaPlante powiedział w środę, że F-35 należą do najchętniej zamawianych towarów eksportowych przemysłu obronnego USA, zaś jego produkcja przebiega w szybkim tempie.

Finlandia, której zamówienie na 60 myśliwców zostało zatwierdzone w lutym 2022, otrzyma je już dwa lata później. Dodał że nawet „nie wie, czy Finowie są na to gotowi”.

Przypomnijmy, że Polska zamówiła 32 samoloty w 2020, a pierwsze dostawy mają odbyć się także w 2024 r. Te same myśliwce wielozadaniowe najnowszej generacji zamówiły też m.in. Niemcy, Szwajcaria, Belgia, Kanada i Grecja.

The #Pentagon has temporarily halted delivery of #F35 fighter jets to the military branches and int.l customers after Lockheed Martin discovered a metal component used in the jet’s engine had come from #China, according to the Pentagon

https://t.co/IlSrYDWCeE via @politico

— Maey (@MaeyCat) September 7, 2022