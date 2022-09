REKLAMA

Po długiej przerwie Dobromir Sośnierz został zaproszony do TVP Info. Polityk Konfederacji w swoim stylu podsumował wyciągnięty przez rząd PiS temat reparacji wojennych od Niemiec.

– Trzeba sobie zadać pytanie: co im zrobimy, jak nam nie dadzą? Jeśli nie mamy odpowiedzi na to pytanie, fundamentalne, to należy może przemyśleć najpierw, co właśnie chcemy im zrobić, jak nam nie dadzą tych pieniędzy – wskazał Sośnierz.

REKLAMA

– Na tym się opiera polityka międzynarodowa. Nie na tym, czy ktoś ładną notę napisze dyplomatyczną, czy nie – to nie ma w ogóle znaczenia, te noty dyplomatyczne, tylko polityka siły: co ci mogę dać i co ci mogę zrobić, jak mi nie dasz tego, co ja chcę od ciebie. A nie słyszałem odpowiedzi na takie pytanie – dodał poseł Konfederacji.

W dalszej części programu do tej kwestii odniósł się Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

– Co zrobimy w sytuacji, kiedy Niemcy nam nie będą chcieli zapłacić? Moim zdaniem to, co zrobiło państwo Izrael, tzn. mówić, mówić i jeszcze raz mówić prawdę na temat okrucieństwa Niemców wobec narodu polskiego, państwa polskiego od 1 września 1939 roku aż do ostatniego dnia wojny – stwierdził Rzymkowski.

– Brzmi jak bardzo dobry plan – skwitował ironicznie Sośnierz.

Sośnierz:

– Co im zrobimy, jak nam nie dadzą tych reparacji? Rzymkowski:

– Będziemy wtedy mówić co nam zrobili Niemcy podczas 2WŚ Sośnierz:

– Brzmi jak bardzo dobry plan pic.twitter.com/dSFiqatDcK — Wolność__Słowa (@WolnoscO) September 7, 2022

Polityk Konfederacji odniósł się także do „sukcesów” polskiego raportu ws. reparacji.

– Ale jakieś sukcesy też są, (…) pan Schetyna wcześniej nie był za tym (reparacjami – przyp. red.), a przekonał raport i go przekonał. Tak, że jednak może warto było napisać raport, chociażby po to, żeby pan Schetyna mógł zmienić zdanie – podsumował w swoim stylu Sośnierz.

Poseł Sośnierz o pierwszym sukcesie raportu o reparacjach pic.twitter.com/avoZGL1gxh — Wolność__Słowa (@WolnoscO) September 8, 2022