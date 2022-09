REKLAMA

Z danych wrocławskiego magistratu wynika, że 1 września w tamtejszych szkołach brakowało 1 000 nauczycieli. Obecnie wakatów ma być ok. 650. Braki kadrowe placówki wypełniają m.in. pracownikami z Ukrainy. Chętnych do pracy we wrocławskich szkołach jest aż 1 200 Ukraińców.

W polskich szkołach brakuje nauczycieli, a ci, którzy zostali, często uczą więcej niż jednego przedmiotu. Wrocław stworzył miejską bazę, do której zgłaszają się nauczyciele z Ukrainy, chcący podjąć pracę w tamtejszych placówkach. Do tej pory znalazło się 1 200 takich osób.

Aby zapisać się do wrocławskiej bazy wystarczy przygotowanie pedagogiczne oraz – co najmniej elementarna – znajomość języka polskiego. Pierwsi nauczyciele z Ukrainy już rozpoczęli pracę w polskich szkołach.

Ukraińskiego nauczyciela zatrudniła m.in. Szkoła Podstawowa nr 108 przy ul. Bolesława Chrobrego na Nadodrzu. Ukrainiec uczy języka angielskiego.

Dyrektor szkoły chwali stworzenie miejskiej bazy ukraińskich nauczycieli i pracowników obsługi placówek oświatowych. – Dzięki niej, w ostatniej chwili, udało mi się znaleźć nauczyciela języka angielskiego, który od początku września ma zajęcia z naszymi uczniami – mówiła Stanisława Socha, dyrektor SP 108.

Baza powstała przy współpracy z UNICEF-em, który w związku z napływem uchodźców przekazał miastu 40 mln zł. Ponad połowę tej sumy Wrocław musi wydać na działania związane z edukacją.

Ukraińcy są zatrudniani we wrocławskich szkołach głównie jako pomoc nauczyciela ze znajomością języka polskiego oraz pracownicy niepedagogiczni.

– Bardzo cieszy nas fakt, że tak wiele osób zapisuje się do naszej bazy. Tym bardziej, że dostęp do niej mają dyrektorzy szkół i przedszkoli, którzy już bezpośrednio kontaktują się z wybranymi osobami, by skompletować swoją kadrę – powiedział Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

– Wpisując się do bazy, należy podać m.in. swoje kwalifikacje, poziom znajomości języka polskiego, informacje o nostryfikacji dyplomu oraz straż pracy – dodał.

Jak podaje tuwroclaw.com, w stolicy Dolnego Śląska brakuje 50 anglistów, 30 polonistów, 25 matematyków i 11 WF-istów oraz 90 wychowawców przedszkolnych.

Co więcej, we wrocławskich podstawówkach znalazło się niemal 8 tys. ukraińskich dzieci. W szkołach ponadpodstawowych liczba ta wynosi 1,8 tys. Do przedszkoli natomiast zapisano 1,3 tys. Ukraińców. Liczby te mogą jednak jeszcze wzrosnąć. Do dyrektorów placówek oświatowych nadal bowiem wpływają podania z prośbą o przyjęcie kolejnych ukraińskich dzieci.