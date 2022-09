REKLAMA

Kanadyjska broszura przeznaczona dla dzieci wyjaśnia, czym jest „pomoc medyczna w umieraniu”, jak określono w niej eutanazję. W Kanadzie eutanazja i tzw. „wspomagane samobójstwo” (MAID) zabiły ponad 10 000 osób tylko w 2021 r. W banalizacji śmierci, poszli jeszcze dalej i przekonują do takich praktyk dzieci.

Zajęła się tym organizacja „charytatywna” International Centre for Dignity and Palliative Care Inc. Podobno wypełnia tylko „statutową misję zapewniania wsparcia i spersonalizowanych informacji w sprawie zaawansowanych chorób, opieki paliatywnej, śmierci i żałoby dla członków ich rodzin, osób pracujących w sektorze zdrowia, edukatorów i naukowców”. Teraz także dla… dzieci.

Wirtualne Hospicjum opublikowało broszurę dostępną bezpłatnie online w formacie pdf, a zatytułowaną Activity Book on Medical Assistance in Dying. Wyjaśniają tam co to jest „pomoc medyczna w umieraniu” (MAID) dzieciom.

Tekst adresowany jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Broszura zawiera trzydzieści stron i opowiada kto może mieć do dostęp do eutanazji, jak dokonać wyboru zabiegu i czego się spodziewać. Jest też szereg rysunków i ćwiczeń mających na celu zapoznanie dziecka z taką koncepcją śmierci.

Nie jest to bynajmniej oswajanie ze śmiercią, ale przekazywanie jednoznacznego przesłania: eutanazja jest słusznym wyborem człowieka, eutanazja jest „dobra i sprawiedliwa”, eutanazja to „prawo człowieka”.

