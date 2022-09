REKLAMA

Królowa Elżbieta II do samej śmierci wypełniała obowiązki głowy państwa. Jeszcze we wtorek przyjęła na audiencji nową premier i poleciła jej uformowanie rządu. Dr Deb Cohen-Jones z Australii zwraca uwagę na zdjęcia z tego spotkania.

96-letnia królowa Elżbieta II zmarła w czwartek. Jeszcze we wtorek wypełniała obowiązki głowy państwa. Najpierw spoktała się z ustępującym premierem Borisem Johnsonem, a następnie z nową premier Liz Truss.

Dr Deb Cohen-Jones, lekarka z Australii, oglądając zdjęcia ze spotkania zwróciła uwagę na ciemne plamy na dłoniach monarchini. – Wygląda na to, że istnieją prawdopodobnie dowody na chorobę naczyń obwodowych. Jest to zaburzenie krążenia krwi, które powoduje, że naczynia krwionośne poza sercem i mózgiem zwężają się, blokują lub kurczą – stwierdziła ekspertka.

– Czasami może to prowadzić do niewydolności serca. Jeśli twoje krążenie obwodowe jest tak słabe, narządy nie otrzymują dobrego dopływu krwi. Może to być oznaką niewydolności wielonarządowej – mówi dalej dr Cohen-Jones.

Doktor zwróciła również uwagę na „słaby” wygląd królowej. Zdaniem lekarki monarchini najprawdopodobniej odczuwała ból, który umiejętnie maskowała uśmiechem.