– Jestem na Ukrainie, w miejscu, gdzie tworzy się dziś historia, toczy się walka o wolność i bezpieczeństwo Europy. W tej walce będziemy stać po stronie Ukrainy do jedynego możliwego końca: pełnego zwycięstwa – podkreślił w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu oraz prezydent Łotwy Egils Levits przebywają z wizytą w Kijowie, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

„W tej walce będziemy stać po stronie Ukrainy do jedynego możliwego końca: pełnego zwycięstwa” – podkreślił premier.

Piątek to 198. dzień wojny Rosji przeciw Ukrainie.

Energia dla Polski z Ukrainy?

– Dziękuję za gotowość do sprzedaży energii z Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej do Polski – mówił w piątek w Kijowe premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Zełenskim. Jak podkreślał, prezydent Zełenski pokazał, że „świetnie rozumie naszą sytuację”.

Premier Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej dziękował prezydentowi Ukrainy „za jego zrozumienie i gotowość do sprzedaży energii elektrycznej z elektrowni Chmielnicki do Polski”.

Szef polskiego rządu zaznaczył, że „dziś, ze względu na embargo na rosyjski węgiel, ściągamy ten węgiel z całego świata”. „Aby go nie spalać w polskich elektrowniach, przydało by nam się trochę prądu z Ukrainy, o ile oczywiście będzie to możliwe. Ale usłyszałem od pana prezydenta, że tak, będzie to jak najbardziej w krótkim czasie możliwe” – oznajmił premier Morawiecki.

Podkreślał, że jest to pomoc, która jest nam potrzebna. Zapewniał również, że Polska doskonale rozumie sytuację Ukrainy. „Ale dziś pan prezydent (Zełenskim) pokazał, jak świetnie rozumie naszą sytuację, koniczność współpracy na wielu odcinkach, również gospodarczym” – powiedział premier.

Premier podkreślał, że wierzy w to, że pomoc kierowana do Ukrainy w postaci dostaw broni, a także organizowanie pomocy finansowej, będzie skuteczna i doprowadzi do ostatecznego zwycięstwa Ukrainy.