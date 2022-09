REKLAMA

Brytyjscy monarchowie stoją ponad prawem i nie muszą ujawniać swoich prywatnych finansów. Także można tylko próbować szacować, jaki majątek zostawiła po sobie królowa Elżbieta II.

Majątek rodziny królewskiej, to ogromna tajemnica. Monarchia, to nie tylko brytyjska tradycja, sposób na ciągłość władzy politycznej i wentyl bezpieczeństwa w brytyjskim systemie władzy, ale także ogromny biznes. Co ciekawe – biznes ten stoi całkowicie ponad prawem.

REKLAMA

Brytyjscy monarchowie nie muszą ujawniać swoich prywatnych finansów, testamenty królewskie są objęte ścisłą tajemnicą zgodnie z zasadą tajemnicy dla wszystkich testamentów królewskich, która została ustanowiona w 2002 roku podczas tajnej rozprawy sądowej, a ten, kto odziedziczy fortunę po Elżbiecie II, nie będzie musiał zapłacić podatku.

Królowa Elżbieta II była multimilionerką

Można więc tylko szacować i zgadywać, kto i ile odziedziczy po zmarłej Elżbiecie II. Times szacował majątek królowej w 2022 roku na 370 milionów funtów (426 milionów dolarów), o 5 milionów funtów więcej niż w poprzednim roku.

Należy tu pamiętać, że mowa jest o majątku zmarłej Elżbiety, a nie o posiadłościach królewskich, zbiorach sztuki oraz oficjalnych rezydencjach i archiwach królewskich, bo one są w posiadaniu monarchii jako instytucji takiej, jaką w Polsce jest instytucja Prezydenta RP.

Kto dziedziczy po Elżbiecie II?

370 milionów funtów to i tak całkiem spory majątek, o jakim przeciętny śmiertelnik może tylko pomarzyć. Kto przejmie fortunę po zmarłej królowej? To tajemnica, ale brytyjskie brukowce mają swoje typy.

Większość komentatorów sądzi, że nie ma tu jakiejś kontrowersji i majątek zmarłej monarchini przejmie jej dziedzic – nowy król Karol III.

Skoro królowa nie miała problemu z tym, że Karol obejmie po niej panowanie, to raczej także w kwestii dziedziczenia pozostała wierna tradycji.