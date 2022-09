REKLAMA

Związkowcy z policji wysłali list do premiera rządu warszawskiego Mateusza Morawieckiego. Domagają się w nim waloryzacji uposażenia funkcjonariuszy na poziomie co najmniej tegorocznej inflacji. Jeśli to nie nastąpi, grożą powtórką protestu z 2018 roku oraz masowym odejściem ze służby. O sprawie donosi RMF FM.

Nowe przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy weszły w życie. W myśl zawartych tam zapisów ma się odbyć bardzo korzystna dla policjantów waloryzacja emerytur. Obejmie ona mundurowych, którzy przekroczyli pierwszy próg emerytalny – czyli 15 lat służby. Dla nich odejście ze służby na nowych warunkach może być korzystniejsze niż kontynuacja pracy.

Według policyjnych związkowców rekordowo duża liczba mundurowych deklaruje chęć odejścia ze służby. Część z nich złożyła już wnioski o skierowanie na komisje lekarskie, które mają ocenić ich dalszą przydatność do służby – podaje RMF FM. Co więcej, kolejnym czynnikiem, który nie zachęca do pozostania w szeregach policji jest „dość atrakcyjny rynek pracy, czyli niski poziom bezrobocia i bogata oferta zatrudnienia, ale tez działalność różnego rodzaju podmiotów zainteresowanych destabilizacją w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski”.

W wystosowanym do premiera liście związkowcy ostrzegają przed „kadrowym Armagedonem”.

„Realizując decyzję Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zwracam się z wnioskiem o wdrożenie rozwiązań uzupełniających przyszłoroczną waloryzację uposażeń policjantów do poziomu realnej inflacji w roku 2022 i o udzielenie pilnej odpowiedzi” – napisał Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Jeśli premier rządu warszawskiego nie zgodzi się na postulaty lub dojdzie do nieuzasadnionej zwłoki, wówczas powtórzyć się może scenariusz z 2018 roku. Wtedy chorobowa absencja przeszło połowy funkcjonariuszy doprowadziła ostatecznie do rozmów z rządem. Zakończyły się one porozumieniem m.in. ws. podwyżek.