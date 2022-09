REKLAMA

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował w czwartek o zakupie 90 nowych translatorów. Większość z nich trafi do szpitali w regionie. Urządzenia mają ułatwić codzienną komunikację z obcokrajowcami, szczególnie z obywatelami Ukrainy.

Przetłumaczony tekst jest wymawiany na głos we wskazanym języku. Urządzenia mają też funkcję TranslaCall, która daje możliwość tłumaczenia rozmów telefonicznych, i Photo Translator – umożliwiającą wykonanie tłumaczenia na podstawie zdjęcia.

– Każdej wizycie w szpitalu towarzyszy stres. Niepokój jest jeszcze większy, kiedy dochodzi bariera językowa. Translatory pozwolą uniknąć nerwowej atmosfery – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dodał, że „personel medyczny, jak i pacjent posługujący się innym językiem niż polski, będą mieli pewność, że przekazywane między sobą informacje są precyzyjne. Od tego zależy diagnoza i proces leczenia”.

Większość translatorów (79 z 90 sztuk) trafi do 13 placówek medycznych w regionie. Najwięcej (21 sztuk) otrzyma Szpital Wojewódzki w Koszalinie. Z 12 skorzysta Szpital Wojewódzki w Szczecinie, a z 11 Szpital w Gryficach, a z 6 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.

Pięcioma sztukami dysponował będzie Szpital „Zdroje”, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie. Cztery sztuki trafią do Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu, trzy do Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, a po jednym do WOMP w Koszalinie, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Leśna Ustroń” w Tucznie, Szpitala Uzdrowiskowego „Willa Fortuna” w Kołobrzegu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

Reszta translatorów pozostanie w urzędzie marszałkowskim. Trafią do działów, gdzie kontakt z osobami obcojęzycznymi jest najczęstszy. To m.in. gabinet marszałka, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wydział Współpracy Społecznej i Centrum Inicjatyw Gospodarczych.

Koszt zakupu sprzętu wyniesie ponad 112 tys. zł. To drugi zakup translatorów dla placówek medycznych w regionie. W czerwcu i lipcu dwa urządzenia otrzymał Szpital Wojewódzki w Szczecinie, a po jednym Szpital Wojewódzki w Koszalinie i 107 Szpital Wojskowy w Wałczu.