Elżbieta II zmarła w czwartek 8 września. Monarchini panowała w Zjednoczonym Królestwie przez 70 lat – dłużej niż jakikolwiek inny władca. Okres jej panowania obfitował w przełomowe dla Wielkiej Brytanii wydarzenia. Królowa nie mogła sobie wybaczyć jednak dwóch błędów.

Elżbieta II panowała przez 70 lat. W tym czasie odnosiła sukcesy i ponosiła porażki, które również były nieuniknione. Do dwóch błędów, które popełniła, monarchini miała szczególny stosunek i, zdaniem biografki Penny Junior, nie wybaczyła ich sobie do końca życia.

Błędy, których nie wybaczyła sobie królowa Elżbieta II

21 października 1966 roku w miasteczku Aberfan w Walii wydarzyła się katastrofa, którą Brytyjczycy wspominają do dziś. O 9:15 na budynek szkoły, w której trwały już lekcje, z położnej w pobliżu hałdy zeszła lawina, która pogrzebała 144 osoby – w tym ponad 100. uczniów oraz ich nauczycieli.

Na miejsce katastrofy Pałac wysłał członków rodziny królewskiej – męża siostry królowej Małgorzaty Antoniego i małżonka samej królowej – księcia Filipa. Królowa pozostała jednak w Anglii zajęta innymi sprawami, a do odwiedzenia Walii nie namówił jej nawet ówczesny premier Harold Wilson.

Królowa pojawiła się w Walii dopiero 29 października. Młoda wówczas monarchini zareagowała bardzo emocjonalnie. Prasa uchwyciła łzy królowej. Po latach królowa wyznała swojemu sekretarzowi, że gdyby mogła cofnąć czas, to przybyłaby do miasteczka wcześniej, by dodać otuchy swoim poddanym.

OTD in 1966, the Aberfan tragedy killed 144 people after a coal slag tip hit a school. The Queen visited 8 days later and shed tears pic.twitter.com/m9qOV1edXd — The Crown Chronicles (@crownchronicles) October 21, 2016

Drugi poważny błąd również nie dotyczyły kwestii stricte politycznej. Chodzi o wydarzenia, które miały miejsce trzy dekady po katastrofie w Aberfan.

31 sierpnia 1997 roku w wypadku samochodowym zginęła ukochana księżna Brytyjczyków – Diana. Królowa Elżbieta popełniła wówczas serię błędów, których wielu mieszkańców Wysp nie może jej wybaczyć do dzisiaj.

Po pierwsze – nie porzuciła obowiązków w Szkocji i nie przyjechała do Anglii. Prasa nie szczędziła wówczas królowej gorzkich słów, uważając, że monarchini jest nieczuła.

Po drugie Brytyjczycy chcieli, by flaga na Pałacu Buckingham została opuszczona do połowy na znak żałoby po „Lady D”. Królowa się jednak na to nie zgodziła. Choć postępowanie to byłoby niezgodne z protokołem, to i tak uznano to za brak szacunku dla zmarłej Diany.

Po latach królowa wyznała swojej biografce, że w obliczu takiej tragedii, mogła zachować się inaczej. W tamtym czasie przedłożyła jednak protokół i obowiązki głowy państwa nad zdanie opinii publicznej.