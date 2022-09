REKLAMA

Radio Wolna Europa informuje, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się ćwiczenia wojskowe, w których udział biorą Białorusini, którzy chcą powrócić do ojczyzny i obalić Alaksandra Łukaszenkę.

Według informacji podawanych przez Radio Wolna Europa w szkoleniu wojskowym bierze udział kilkanaście obywatelek Białorusi, a jego organizatorami są przedstawiciele byłych członków białoruskich sił bezpieczeństwa, którzy posiadają wiedzę o strukturach reżimowych służb.

W ten sposób realizowany jest plan „Peramoha”, który zakłada obalenie reżimu Alaksandra Łukaszenki i wprowadzenie na Białorusi demokratycznego modelu rządów.

Uczestnicy ćwiczeń biorą pod uwagę scenariusz zbrojnego przewrotu. Radio Wolna Europa nie podało, gdzie dokładniej miałyby odbywać się ćwiczenia. Nie wiadomo także, czy grup jest więcej, ani czy istnieją także grupy męskie.

The #Belarusian initiative #BYPOL published photos of a special training camp for participants of the "Peramoha" plan, which intends to transform #Belarus into a democratic state. pic.twitter.com/JojPhcSOP0

