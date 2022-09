REKLAMA

Media na świecie, a w szczególności te w Wielkiej Brytanii, niemal na okrągło relacjonują wszystko to, co dzieje się po śmierci królowej Elżbiety II. Stacja BBC zaliczyła przy tym niezręczną wpadkę. Na ekranie pojawił się napis „Queen vagina” zamiast „Queen Regina”.

Brytyjski nadawca BBC na żywo relacjonował przyjazd do Londynu nowego króla, Karola III, wraz z małżonką Kamilą.

Prezenter tłumaczył zawiłe meandry obowiązujące w rodzinie królewskiej. Podawał m.in., jaki tytuł otrzyma dotychczasowa księżna Kornwalii i żona Karola – Kamila.

Wiadomo, że Kamila otrzymała tytuł królowej małżonki, czyli taki sam, jaki przyjęła matka Elżbiety II, która po wstąpieniu przez córkę na tron, znana była jako królowa matka.

W Wielkiej Brytanii królowa Elżbieta II często przedstawiana była jako „Elizabeth II Regina”. „Regina” to po łacińsku królowa. Wobec Karola III łacińska „Regina” zostanie zastąpiona przez „Rex” (król).

I właśnie słowo „Regina” wypowiadał prezenter BBC. Tymczasem automat, który rozpoznaje mowę i umieszcza napisy na ekranie, odczytał to jako „vagina”. Innymi słowy łacińskie „Regina” pomylono z pochwą.

Internauci, mając w pamięci burzliwą historię miłości Karola i Kamili oraz związane z tym skandale, żartują, że pomyłka niekoniecznie była przypadkowa…

„Napisy BBC spektakularnie błędnie tłumaczą słowa „Queen Regina” podczas rozmowy o Camili”. „Dziękuję BBC za zobrazowanie tego rozróżnienia” – oto kpiące komentarze Brytyjczyków wobec telewizyjnej wpadki.

