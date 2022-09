REKLAMA

Rząd Ukrainy, Komisja Europejska i Bank Światowy wyliczyły, ile będzie kosztowała odbudowa Ukrainy. To potężna kwota.

Pojawiła się pierwsza kompleksowa ocena skutków wojny na Ukrainie z podziałem na dwadzieścia różnych sektorów. Analiza określa wymagania finansowe, które należy spełnić, aby odbudowa Ukrainy stała się możliwa. Jak się okazuje, eksperci wskazali na kwotę aż 349 mld euro (ponad 1,5-krotność PKB Ukrainy z 2021 roku). Właśnie tyle potrzeba do naprawy i odbudowy w sektorach socjalnym, produkcyjnym oraz infrastrukturalnym.

„We wspólnej ocenie opublikowanej dzisiaj rząd Ukrainy, Komisja Europejska i Bank Światowy we współpracy z partnerami szacują, że obecny koszt odbudowy i odbudowy Ukrainy wynosi 349 mld USD (349 mld euro). Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie w nadchodzących miesiącach w miarę trwania wojny” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Odbudowa Ukrainy będzie kosztowna

Co istotne, już w ciągu najbliższych 36 miesięcy Ukraińcy będą potrzebować 105 mld euro do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb, takich jak: przywrócenie systemu edukacji oraz opieki zdrowotnej, naprawa infrastruktury i połączeń transportowych, wsparcie rolnictwa, a także kompleksowe przygotowanie do nadchodzącej zimy poprzez przywrócenie ogrzewania i prądu w domach. Do największych zniszczeń doszło w obwodach czernihowskim, donieckim, ługańskim, charkowskim, kijowskim i zaporoskim. Jak więc widzimy, odbudowa Ukrainy będzie wymagała ogromnego wysiłku i sporych nakładów finansowych.

„Wspólnymi wysiłkami rozpoczęliśmy już odbudowę na odzyskanych terytoriach Ukrainy, ale odbudowa wymaga kompleksowego podejścia i mobilizacji wspólnych zasobów rządu ukraińskiego i partnerów międzynarodowych. Ocena zniszczeń i identyfikacja potrzeb odbudowy jest solidną podstawą narodowego Planu Odbudowy i warunkiem skutecznego finansowania. Wszakże tylko na pierwszy etap potrzebne jest 17 mld USD, z czego Ukraina potrzebuje już w tym roku 3,4 mld” – stwierdził premier Ukrainy Denis Szmyhal, cytowany w komunikacie.