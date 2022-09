REKLAMA

Trzymiesięczny areszt zastosował w sobotę sąd wobec 24-letniego Ukraińca, który nożem zaatakował dwóch policjantów w Tomaszowie Lubelskim. Podejrzany usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariuszy. Za zarzucane mu czyny grozi dożywocie.

„Sąd zastosował w sobotę trzymiesięczny areszt wobec 24-letniego Ukraińca, który zaatakował nożem policjantów. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariuszy” – poinformowała sierżant sztabowy Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Do zdarzenia doszło w czwartek popołudniu przy ul. Kościuszki w Tomaszowie Lubelskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące leżącego przy chodniku mężczyzny. W pewnej chwili 24-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem interweniujących policjantów, powodując u nich obrażenia rąk i nóg. Jeden z funkcjonariuszy w celu odparcia ataku napastnika użył broni służbowej, raniąc go w nogę.

Zarówno 24-latek, jak i policjanci zostali przewiezieni do szpitala. Jeden z funkcjonariuszy został już wypisany do domu, natomiast drugiego przetransportowano z poważną raną ręki do szpitala w Lublinie. Również podejrzany opuścił już szpital. „24-latek został przewieziony do zakładu karnego” – dodała sierż. szt. Małgorzata Pawłowska.