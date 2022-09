REKLAMA

Znana jest już oficjalna data pogrzebu zmarłej królowej brytyjskiej Elżbiety II. Ostatnią podróż monarchini zaplanowano na poniedziałek 19 września. Znane są już szczegóły ceremonii.

„Państwowy Pogrzeb Jej Wysokości Królowej odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w poniedziałek 19 września.Przed państwowym pogrzebem ciało będzie wystawione w Westminster Hall, aby umożliwić społeczeństwu złożenie hołdu” – informuje rodzina królewska.

Obecnie trumna z ciałem Królowej znajduje się w Sali Balowej Zamku Balmoral w Szkocji. Stamtąd zostanie przetransportowana do stolicy Szkocji. „Trumna Jej Królewskiej Mości pojedzie do Edynburga jutro, w niedzielę 11 września, drogą lądową, aby dotrzeć do Pałacu Holyroodhouse (rezydencji brytyjskich monarchów w Szkocji – red.), gdzie spocznie w Sali Tronowej do poniedziałku 12 września po południu”.

Ze Szkocji trumna z brytyjską królową zostanie przetransportowana do Anglii. 19 września w poniedziałek trumna zostanie przeniesiona podczas procesji z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego – tam rozpocznie się państwowa ceremonia pogrzebowa.

Po ceremonii pogrzebowej procesja z trumną przejdzie z Opactwa Westminsterskiego do łuku triumfalnego Wellington Arch, a następnie stamtąd do Windsoru.

Następnie karawan przejedzie do kaplicy św. Jerzego w zamku w Windsorze, gdzie odbędzie się religijne nabożeństwo pogrzebowe. Królowa spocznie obok swojego męża – księcia Filipa.