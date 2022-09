REKLAMA

Ich nie trzeba zaorywać, bo środowisko LGBT orze się samo. Na koncie „Miłość nie wyklucza” można przeczytać: „My już w drodze na Marsz Równości w Koninie, ale zanim to to wracamy do wczorajszego marszu w Opolu” (tak w oryg.).

Jak widać sami potwierdzają, że to ciągle ta sama „latająca trupa objazdowa”, która przemieszcza się z jednego miasta do drugiego. Zadaniem jest robienie sobie zdjęć na ulicach kolejnych miast i pokazywanie w internecie, że to niemal „ruch masowy”.

REKLAMA

Na tym nie koniec. Warto zwrócić uwagę na treść plakatu uczestniczki „marszu w Opolu”? Chwali się – „Nie lubię matematyki, ale lubię kobiety”. Na matematyce uczą też logiki, więc brak ładu myślenia tego środowiska nareszcie da się wytłumaczyć. W dodatku są chyba ze swojej bezmyślności chyba zadowoleni…

My już w drodze na Marsz Równości w Koninie, ale zanim to to wracamy do wczorajszego marszu w Opolu 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/pC8l11CoOf — Miłość Nie Wyklucza 🏳️‍🌈 (@milosc_) September 11, 2022

Był Rzeszów, Opole, Konin. W Rzeszowie „tęczowych” wspierali „weganie do Sylwii Spurek. Tydzień wcześniej Katowice, Lublin, Słubice – Frankfurt nad Odrą, ale czasami zdarzają się i „wpadki”. W Toruniu, marsz miał odbyć się 17 września (sic!), ale został „odwołany przez osoby organizatorskie”. Ktoś sobie przypomniał rocznicę tego dnia?

Poza tym wszędzie frekwencja taka sobie, a objazdowa trupa raczej nie puchnie…

IV Marsz Równości w Toruniu, który miał odbyć się 17 września, został odwołany przez osoby organizatorskie. pic.twitter.com/QyNarfUPFa — Miłość Nie Wyklucza 🏳️‍🌈 (@milosc_) September 9, 2022