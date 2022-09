REKLAMA

Polskie rolnictwo jest wystarczająco i znakomicie rozwinięte, żeby zapewnić nam nieprzerwane dostawy żywności – powiedział prezydent Andrzej Duda w niedzielnym wywiadzie w TVP1. Przypomniał, że nasz kraj jest znaczącym eksporterem żywności.

„Inflacja jest faktem i wzrastające ceny też są faktem, ale przede wszystkim, co chcę podkreślić, nie ma zagrożenia tym, że będą braki żywności” – podkreślił prezydent pytany o ceny żywności w programie rolniczym „Tydzień” w TVP.

REKLAMA

Dodał, że docierają do niego „próby wywoływania paniki – bo takie jest wrażenie, że ktoś próbuje wręcz wywołać panikę, że zabraknie żywności, że zabraknie cukru, niektórzy ludzie ulegają temu, idą i kupują dziesiątki kilogramów”.

„Nie ma takiej potrzeby. Polskie rolnictwo jest wystarczająco i znakomicie rozwinięte, żeby zapewnić nam nieprzerwane dostawy żywności w Polsce. My jesteśmy wielkim eksporterem żywności i polska żywność jest ceniona na świecie, więc tej żywności w Polsce produkowanej przez naszych rolników naprawdę wystarczy” – mówił prezydent Duda.

Dlatego – jak kontynuował – „o tym, że będą braki na rynku żywności, słyszałem już nawet głód – nie ma takiej obawy absolutnie”. Prezydent wskazał, że „na szczęście nie mieliśmy w tym roku wielkich klęsk żywiołowych, nie było wielkiej suszy, była punktowa, trochę w Wielkopolsce, na Podlasiu i na pograniczu Podlasia i Lubelszczyzny”.

„Plony są w tym roku naprawdę dobre. Oczywiście są problemy związane z cenami nośników energii, ale radzimy sobie, rząd trzyma rękę na pulsie, działa, interweniuje we wszystkich takich trudnych sytuacjach” – zapewnił prezydent.

Powtórzył, że „niestety ceny będą wyższe i dotyka nas to wszystkich, ta inflacja bije niestety w naszą kieszeń, ale zapewniam, że potężnego kryzysu i obaw głębokich z nim związanych być nie powinno”.

Odnosząc się do informacji o wzroście eksportu polskiej produkcji rolnej, prezydent ocenił, że to dobry sygnał, „bo pamiętajmy, jak ogromna jest konkurencja, jeśli chodzi o żywność w krajach UE, a także jak wysokie są wymagania konsumentów w tych krajach”.

„A jednak zwiększa się eksport polskiej żywności, co znaczy, że zwiększa się popyt na polską żywność, co jasno i wyraźnie pokazuje, że jest to żywność wysokiej jakości, że jest to żywność ceniona i że rzeczywiście trud polskiego rolnika znajduje efekt w postaci wyników finansowych i eksportowych przynoszących dochód z jednej strony rolnikowi, ale także i naszemu państwu” – ocenił Duda.

Prezydent przypomniał, że „nasza produkcja rolna i eksport żywności, to istotna pozycja w naszym PKB, więc rolnictwo w Polsce ma ogromne znaczenie i rząd musi podchodzić do rolnictwa z ogromną troską, bo to jest wielki rynek i wielka część naszej gospodarki o znaczącym udziale w przestrzeni europejskiej i światowej”.