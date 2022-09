REKLAMA

Paulo Fonseca, portugalski trener drużyny piłkarskiej z Lille, został okradziony z biżuterii żony i swoich zegarków, które trzymał w pokoju hotelowym. Łupy wyceniono na 200 000 euro. Policja szybko jednak wpadła na trop złodzieja, którym okazał się multi recydywista.

Złodziej ma na koncie 36 kradzieży. Kiedy policja przybyła do jego domu na rewizję, usiłował wyrzucić łupy przez okno. Kilku precjozów jednak już brakowało. Zatrzymanym jest niejaki Rachid B.

Jego łupem padła biżuteria i zegarki Rolexa i Cartiera. Wszystko to wróciło do właścicieli. Nie udało się tylko odzyskać pierścionka Bulgari z 18-karatowego białego złota z brylantowym oczkiem, który wyceniono na 15 500 euro.

Ciekawy jest wyrok na Rachida B. Chociaż to niepoprawny recydywista z pokaźnym bagażem, to sąd skazał go jedynie na 30 miesięcy pozbawienia wolności. W dodatku sześć miesięcy zostało zawieszonych.

W zakładach karnych i tak brakuje miejsc, więc Rachid B. długo nie posiedzi. Paulo Fonseca, który był już trenerem FC Porto, SC Braga, Szachtara Donieck i AS Romy, przygody trenerskiej z Lille zapewne nie zapomni.

