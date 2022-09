REKLAMA

Oddziały ukraińskie są w Hoptiwce – przejściu granicznym położonym w ukraińskim obwodzie charkowskim na granicy z Rosją i jej obwodem biełgorodzkim – podała w niedzielę agencja UNIAN, powołując się na żołnierzy 130. batalionu obrony terytorialnej. Ukraińskie portale informacyjne publikują w niedzielę także nagrania wideo, wskazujące, że żołnierze sił zbrojnych Ukrainy znajdują się w Iziumie, mieście w obwodzie charkowskim. Wcześniej informowano o walkach wokół miasta.

Oświadczyli oni, że 11 września Hoptiwka „przeszła pod kontrolę sił zbrojnych Ukrainy”. Sztab Generalny armii ukraińskiej jak dotąd nie potwierdził tych doniesień.

Hoptiwka, położona koło wsi o tej samej nazwie, to samochodowe przejście graniczne leżące na drodze międzynarodowej E105. Rosyjska część przejścia nosi nazwę Niechotiejewka. Niedaleko, bardziej w głębi terytorium Ukrainy, znajduje się miejscowość Kozacza Łopań.

And here is the video itself from the Russian-Ukrainian border in the Kharkiv region pic.twitter.com/bWSCINKBXT

Również o niej podano w niedzielę, że została wyzwolona z rąk rosyjskich. Oficjalnie również te informacje nie zostały potwierdzone.

Agencja informacyjna UNIAN opublikowała na serwisie Telegram nagranie, na którym żołnierz ukraiński wypowiada się – jak mówi – z głównego plac Iziumu:

„Pali się budynek administracji lokalnej (…). To nic, odnowimy. A Izium był, jest i będzie ukraiński” – mówi. Z drugiej strony placu słychać okrzyki: „Chwała Ukrainie!”.

Inne nagranie – jak podano – również zrobione w Iziumie, opublikowała na Telegramie gazeta internetowa Strana.ua. Widać na nim, jak żołnierze na jednym z budynków umieszczaja flagę ukraińską.

Informacje o tym, że oddziały ukraińskie w trakcie kontrnatarcia w obwodzie charkowskim wkroczyły do okupowanego przez Rosjan Iziumu pojawiły się 10 września. Strona ukraińska nie informowała oficjalnie o zajęciu miasta.

Podczas wycofywania się z obwodu charkowskiego rosyjscy żołnierze podarowali Siłom Zbrojnym Ukrainy sprzęt o wartości 130 mln dolarów, można nim wyposażyć cały batalion – wyliczył w niedzielę na Facebooku ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk.

Cymbaluk wymienił rodzaje sprzętu wojskowego, który pozostawili rosyjscy żołnierze, wśród nich: 20 sprawnych czołgów i 20 wymagających remontu, 40 jednostek lekkich pojazdów pancernych; 10 systemów artyleryjskich, w tym cztery samobieżne haubicoarmaty 2S19 Msta-S.

„Zwykłych pojazdów nawet nikt nie liczył, na pewno jest ich ponad 100, a ponadto wyposażenie bojowe, drony… I jeszcze rosyjska hańba, której nie da się zmierzyć w żadnych jednostkach” – napisał dziennikarz.

„To jest jak Lend-Lease, moi drodzy” – dodał. (Lend-Lease act to nazwa amerykańskiej ustawy z czasów II wojny światowej, która umożliwiała dostarczanie przez USA broni i innego sprzętu do Europy dla walki z Niemcami; w obecnie trwającej wojnie spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę nazwę tę przyjęła amerykańska ustawa umożliwiająca szybsze przekazywanie pomocy wojskowej Ukrainie – PAP).

#Ukraine: A damaged Russian T-72B3 tank and BREM-1 recovery vehicle were captured by the Ukrainian army in the vicinity of Izium, #Kharkiv Oblast. A destroyed Russian BMP-1 IFV can be seen nearby. pic.twitter.com/gKzokcCLrk

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 11, 2022