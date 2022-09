REKLAMA

Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał kierowca autobusu miejskiego w Opocznie, który wjechał do rowu. Pojazdem podróżowały dwie osoby – żadna nie ucierpiała. Kierowcę ukarano mandatem w wys. 2,5 tys. zł, grozi mu też kara nawet 2 lat pozbawienia wolności.

Dyżurny opoczyńskiej policji, o godzinie 6:35 w poniedziałek otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca autobusu miejskiego zasłabł i zatrzymał się na ul. Piotrkowskiej w Opocznie. W trybie pilnym na miejsce zdarzenia skierowano policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego i strażaków.



– Okazało się, że autobus nie zatrzymał się w pasie drogi, ale zjechał do przydrożnego rowu. Pojazdem komunikacji miejskiej podróżowały dwie osoby, które nie odniosły obrażeń ciała. Kierowca autobusu, 62-letni mężczyzna, został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Urządzenie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników medycznych, którzy przetransportowali go do opoczyńskiego szpitala. Nie odniósł poważnych obrażeń ciała – przekazała asp. sztab. Barbara Stępień z KPP w Opocznie.

Za spowodowanie kolizji drogowej kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tys. złotych. Dodatkowo 62-latek odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Jak przypomniała asp. sztab. Stępień, mężczyźnie grozi kara nawet 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Poza tym każdy kierowca, który zostaje zatrzymany za jazdę po alkoholu, musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi; zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości.