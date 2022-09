REKLAMA

Wiadomo już, kiedy obywatele Michigan zagłosują nad poprawkami do konstytucji. Wśród nich znajdzie się m.in. poprawka dotycząca kwestii aborcji i antykoncepcji.

Sąd Najwyższy stanu Michigan podał datę referendum, w którym obywatele tego stanu zagłosują nad zmianami w konstytucji. Za rozpisaniem referendum zagłosowało 5 sędziów, przeciw było 2. Termin głosowania wyznaczono na 8 listopada tego roku.

REKLAMA

Jeśli obywatele poprą poprawki do konstytucji, to do stanowej ustawy zasadniczej zostaną wpisane tzw. prawa reprodukcyjne.

W poprawce, która miałaby się znaleźć w tekście konstytucji czytamy, że „każda jednostka ma fundamentalne prawo do wolności reprodukcyjnej, na którą składa się prawo do podejmowania decyzji o wszystkich sprawach dotyczących ciąży, m.in opiece rodzicielskiej, porodzie, opiece poporodowej, antykoncepcji, sterylizacji, opiece aborcyjnej (…) i leczeniu bezpłodności”.

Zmiany sprawią, że Michigan stanie się radykalnie proaborcyjnym stanem. Aborcja będzie tam możliwa do momentu, kiedy dziecko osiągnie zdolność do życia, czyli ok. 23-24 tygodnia ciąży. Również po tym terminie przerwanie ciąży przez abortowanie dziecka będzie możliwe w szczególnych okolicznościach.

Referendum zostanie rozpisane na wniosek obywateli stanu. Petycję o przeprowadzenie głosowania podpisało 750 tys. osób.