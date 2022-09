REKLAMA

Testy PCR już niedługo mogą odejść do lamusa. Badacze z Uniwersytetu w Maastricht ogłosili bowiem, że stworzyli algorytm, który ma wykrywać zakażenie koronawirusem na podstawie parametrów głosu. Aby zrobić „test” wystarczy aplikacja ze sztuczną inteligencją.

Aplikacja powstała po tym, jak naukowcy stwierdzili, że skoro koronawirus atakuje górne drogi oddechowe – w tym także struny głosowe, to zostawia „ślad” w głosie. Nie jest on jednak słyszalny dla ludzkiego ucha, więc wykrywać go mają specjalne algorytmy.



Co więcej, stworzona aplikacja ma być skuteczniejsza w wykrywaniu koronawirusa niż tradycyjne testy. Nowe narzędzie ma skuteczność na poziomie 89 proc. – natomiast skuteczność testów aptecznych jest mocno zróżnicowana, wiele zależy tu od producenta. Swoją skuteczność aplikacja ma zawdzięczać sztucznej inteligencji.

Jak podaje rp.pl, naukowcy „uczyli” sztuczną inteligencję na podstawie dźwięków z aplikacji stworzonej przez University of Cambridge. Zawierała ona 893 próbki audio od 4 352 uczestników. 308 z nich miało pozytywny wynik testu na koronawirusa.

W rozmowie ze Sky News jedna z pomysłodawców aplikacji, Wafaa Aljbawi z Uniwersytetu w Maastricht, podkreśliła, że proste nagrania głosowe i algorytmy sztucznej inteligencji mogą dawać precyzyjne dane na temat zakażeń. Podkreślała też, że test przy pomocy aplikacji można wykonać bezpłatnie, zdalnie, a do tego jest on prosty w interpretacji.

Naukowcy z Holandii wykorzystali technikę analizy głosu Mel Spectrogram. Interpretuje ona różne cechy głosu – jak moc, głośność i zmienność w czasie.