Pierwsze osoby, które chcą oddać hołd królowej Elżbiecie II, gdy trumna z jej ciałem zostanie wystawiona w Pałacu Westminsterskim w Londynie, zaczęły się ustawiać w kolejce już w poniedziałek po południu, czyli na ponad dwie doby, zanim będzie taka możliwość.

Trumna z ciałem królowej jest teraz wystawiona na widok publiczny w katedrze św. Idziego w Edynburgu, a do Londynu zostanie sprowadzona we wtorek wieczorem. Natomiast do Pałacu Westminsterskiego, siedziby brytyjskiego parlamentu, będzie przewieziona w środę i dopiero tego dnia od godz. 17.00 będzie można tam wejść, aby oddać hołd monarchini. Publiczne wystawienie trumny potrwa do godz. 6.30 w dniu pogrzebu, czyli poniedziałku.

Jak podały brytyjskie media, pierwszą osobą w kolejce jest 56-letnia Vanessa Nathakumaran z Harrow w północno-zachodnim Londynie, która ustawiła się już krótko po godz. 12 w południe w poniedziałek. Wyjaśniła stacji BBC, że akurat była w miejscu, które jak się okazało, będzie początkiem kolejki.

– Pomyślałam, że od razu zostanę, nie chcę stracić swojej szansy. Naszą częścią jest ostatnie pożegnanie, co jest smutne, ale chciałam się upewnić, że będę tego częścią. Zaczęłam stać w kolejce już dzisiaj, ponieważ słyszałam, że kolejka będzie bardzo długa, spodziewają się, że około trzy czwarte miliona ludzi przyjdzie w pewnym momencie – powiedziała.

Dwie godziny później za Nathakumaran stanęła 65-letnia Anne z Cardiff, która przyjechała zaopatrzona w walijską flagę, składane krzesełko i magazyny poświęcone rodzinie królewskiej. Jak powiedziała, czekanie kilka dni, aby złożyć hołd królowej to drobiazg.