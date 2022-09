REKLAMA

Oprócz udanej kontrofensywy w obwodzie charkowskim, Ukraińcy odnoszą sukcesy również na południu kraju; siły rosyjskie prawdopodobnie wycofały się ze wsi Kyseliwka 15 km na północny zachód od Chersonia – ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

W najnowszym raporcie opisującym stan na poniedziałek 12 września think tank podkreśla, że ukraińska kontrofensywa na południu w dalszym ciągu wywiera znaczący wpływ na morale i zdolności bojowe rosyjskiego wojska.

ISW opisuje zdjęcia satelitarne Kyseliwki, ostatniej ważnej miejscowości okupowanej przez Rosję na drodze do przedmieść Chersonia. Widać na nich, że z wysuniętych pozycji zniknęły wszystkie rosyjskie pojazdy wojskowe, za wyjątkiem czterech. Wpisuje się to w pogłoski, że żołnierze z kontrolowanej przez Moskwę tzw. Donieckiej Republiki Ludowej porzucili pozycje w tej wsi – oceniają eksperci.

Fotografie Kyseliwki, datowane na 9 września, opublikował na Twitterze kanał NL War Tracker, oceniając, że cztery pojazdy, które zostały na pozycjach, mogą być uszkodzone.

2 days ago rumors surfaced that DNR forward troops in #Kherson left their forward positions in #Kyselivka & moved back toward Dnipro river bank. Sat image from 09-09 shows that indeed most vehicles left their positions.only 4 vehicles(damaged?) remain in their forward position. pic.twitter.com/p9KOHo1vnI

