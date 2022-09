REKLAMA

Późnym popołudniem w poniedziałek pierwsi czekający w kolejce weszli do katedry św. Idziego w Edynburgu, aby przejść obok trumny z ciałem brytyjskiej królowej Elżbiety II i oddać jej hołd. Pierwsze osoby ustawiły się w kolejce przed godz. 7 rano.

Przykryta używaną w Szkocji wersją królewskiego sztandaru trumna została odprowadzona po południu z Pałacu Holyroodhouse do katedry w uroczystym kondukcie.

REKLAMA

Na jego czele szli król Karol III oraz trójka pozostałych dzieci monarchini, księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward. W katedrze na trumnie umieszczono pochodzącą z 1540 r. koronę Szkocji.

Her Majesty The Queen’s coffin is taken in Procession to St Giles’ Cathedral.

Draped with the Royal Standard in Scotland, the coffin was flanked by the Bearer Party from the Royal Regiment of Scotland, and escorted by The King’s Body Guard for Scotland and The Queen’s children. pic.twitter.com/GSqcifVGWP

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2022