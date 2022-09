REKLAMA

Były szef WSI gen. Marek Dukaczewski stwierdził, że gen. Piotr Pytel ma rację co do oceny działania Prawa i Sprawiedliwości.

Trzeba przyznać, że jeden z ostatnich materiałów „Gazety Wyborczej” wywołał w Polsce sporo zamieszania. Chodzi o wywiad, którego udzielił były szef kontrwywiadu wojskowego gen. Piotr Pytel. Jak mogliśmy dowiedzieć się z rozmowy zatytułowanej „Rosja już tu jest”, w naszym kraju jak najbardziej realizowana jest agenda Rosji, i stoi za tym rządzące Prawo i Sprawiedliwość. Tak mocna teza nie mogła pozostać zignorowana.

„Wszystko, co się stało w Polsce po 2015 roku, wpisuje się w rosyjskie interesy na tym obszarze. A nasze służby pozostawiły polskie państwo w obliczu zagrożenia ze strony Rosji nagie i pozbawione ochrony. (…) W PiS jest mocne zaplecze agenturalne działające dla Rosji” – stwierdził gen. Piotr Pytel w rozmowie z GW.

Gen. Dukaczewski przychodzi z pomocą

Jak się okazuje, ta kontrowersyjna opinia przypadła do gustu innemu wojskowemu. Generał Marek Dukaczewski, były szef WSI, przyznał wprost, że „trudno nie zgodzić się z tą tezą”. Innymi słowy, przychylił się do oceny, że PiS jest największym sukcesem Rosji w Polsce. Co więcej, zaapelował do czytelników, aby potraktować wywiad z gen. Pytlem bardzo poważnie. Ogólnie rzecz biorąc, gen. Dukaczewski potwierdził, że zgadza się z większością zaprezentowanych tam poglądów, nie licząc pewnych zbyt subiektywnych stwierdzeń. Czy zatem Prawo i Sprawiedliwość realizuje interesy Kremla? Obaj generałowie nie mają wątpliwości.

„Trudno nie zgodzić się z tą tezą. Tym bardziej że opisane przez gen. Pytla zdarzenia, które rzeczywiście miały miejsce, wskazują na metody działania typowe dla służb rosyjskich”Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze zajmują się tworzeniem czarnych scenariuszy i wszyscy oficerowie służb takie scenariusze budują. Chodzi o to, aby w przypadku działań wywiadowczych zbudować czarny scenariusz potencjalnych zagrożeń dla naszego kraju, w przypadku działań kontrwywiadowczych podobnie. To, co znalazło się w wywiadzie gen. Pytla, wskazuje na tworzenie takiego czarnego scenariusza, który przedstawia nam skalę zagrożeń wywiadowczych ze strony Federacji Rosyjskiej i Białorusi dla naszego kraju” – stwierdził gen. Marek Dukaczewski w rozmowie z portalem wyborcza.pl.