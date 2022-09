REKLAMA

Trumna z ciałem brytyjskiej królowej Elżbiety II została we wtorek po południu wyniesiona z katedry św. Idziego w Edynburgu i jest obecnie w drodze na lotnisko w stolicy Szkocji, skąd będzie przewieziona samolotem do Londynu.

Nieco ponad godzinę wcześniej zakończyła się możliwość przejścia koło trumny, aby oddać w ten sposób hołd zmarłej monarchini. Jak informował szkocki rząd na dwie godziny przed zamknięciem drzwi do katedry, od poniedziałkowego wieczora, kiedy trumna została wystawiona na widok publiczny, hołd królowej oddało ponad 26 tys. osób.

Według wcześniej przedstawionego harmonogramu, samolot z trumną powinien odlecieć z lotniska w Edynburgu o 19.00 czasu polskiego, zaś wylądować w bazie RAF Northolt w zachodnim Londynie niespełna godzinę później. Stamtąd trumna zostanie przewieziona do Pałacu Buckingham, gdzie czekać na nią będą król Karol III i królowa-małżonka Camilla, którzy obecnie wracają z wizyty w Irlandii Północnej. Przez całą drogę wraz z trumną podróżować będą córka królowej księżniczka Anna i jej mąż wiceadmirał Timothy Lawrence.

Elżbieta II zmarła w czwartek na zamku Balmoral w północno-wschodniej Szkocji.

The crowd in Edinburgh break into applause as the late Queen’s coffin passes by. pic.twitter.com/zia956rCMV

— Royal Central (@RoyalCentral) September 13, 2022