Wszystko, co musisz wiedzieć o zasilaczach antenowych

Zasilacz antenowy to obowiązkowy element wyposażenia mieszkania dla wszystkich osób, które narzekają na jakość odbieranego przez telewizor sygnału. Czasami nie ma konieczności wymieniania od razu anteny na zupełnie nowy model. Podłączenie zasilacza antenowego może okazać się już odpowiednim rozwiązaniem. Dowiedz się, czym konkretnie charakteryzują się takie produkty i kiedy warto po nie sięgnąć. Zapraszamy.

Kiedy warto wykorzystać zasilacz do anteny?

Dobry zasilacz antenowy z całą pewnością docenią przede wszystkim te osoby, których urządzenia znajdują się daleko od sygnału telewizyjnego. Do takiej sytuacji z reguły dochodzi wtedy, gdy mamy do czynienia z podłączeniem do jednej sieci większej liczby odbiorników telewizyjnych. Zasilacze antenowe usprawniają sygnał, a co za tym idzie — pozwalają na oglądanie telewizji bez żadnych ewentualnych zakłóceń. Takie urządzenia działają niezwykle efektownie, a do tego są całkowicie bezpieczne. Z ich pomocą można cieszyć się oglądaniem telewizji w o wiele wyższej jakości. Wszystko dzięki temu, że zasilacz przesyła napięcie aż do wzmacniacza, który jest usytuowany w puszce antenowej. Samo zaś podłączenie tego sprzętu nie stanowi zbyt wielkiego problemu.

Jak podłączyć zasilacz antenowy, aby dobrze działał?

Aby móc podłączyć jakikolwiek zasilacz do anteny naziemnej, konieczne jest posiadanie nie tylko jego, ale i odpowiedniego przewodu koncentrycznego oraz oczywiście odbiornika. Konieczne jest bowiem połączenie ze sobą właśnie kabla koncentrycznego wraz z samą końcówką zasilacza. Do tego zadania na pewno przyda się śrubokręt, dzięki któremu będzie można łatwo 'dostać się’ do końcówki zasilacza. Warto pamiętać o tym, że końcówka kabla musi dobrze stykać się z przewodem. Teraz już wiesz, jak podłączyć zasilacz do anteny. Jeśli jednak całość wydaje Ci się skomplikowana, być może warto będzie skorzystać z pomocy kogoś, kto na co dzień zajmuje się elektryką. Taka osoba z całą pewnością szybko poradzi sobie z podłączeniem zasilacza antenowego.

Różne rodzaje zasilaczy antenowych. Na co zwrócić uwagę podczas zakupów?

Zasilacz antenowy DVB-T, czy też bardziej nowoczesny zasilacz antenowy DVB-T2 to po prostu produkt przeznaczony do standardowej telewizji cyfrowej, która jest nadawana naziemnie. Zasilacz do anteny siatkowej, czy też po prostu zasilacz do anteny naziemnej to urządzenia, które różnią się od siebie zarówno swoją budową, jak i mocą. Z tego też względu podczas zakupów należy zwrócić uwagę na to, czy dany sprzęt spełnia interesujące nas parametry. Należy zwrócić uwagę i na sam typ zasilacza i na to, w jaki sposób się go instaluje. W Twoim koszyku może także zagościć specjalny zasilacz antenowy z separatorem. Separator w takim urządzeniu umożliwia na przesyłanie napięcia do wzmacniacza z wykorzystaniem tego samego przewodu, którym doprowadzany jest sam sygnał. Obecność separatora znacząca także ułatwia oraz przyspiesza samo podłączenie zasilacza.

Zasilacze antenowe są wykorzystywane przede wszystkim do starszych telewizorów, w których konieczne jest usprawnienie odbierania kanałów poprzez podłączenie telewizji do wybranej anteny. Z pomocą odpowiedniego zasilacza można z kolei zadbać o to, aby jakość emitowanego obrazu oraz dźwięku była na naprawdę wysokim poziomie. Jeżeli więc przy każdym oglądaniu telewizji, denerwujesz się z powodu nawracających zakłóceń i przerw w dostawach obrazu oraz dźwięku, być może warto, abyś przemyślał zakup takiego wspomagającego urządzenia.