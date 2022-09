REKLAMA

Serwis YouTube postanowił zablokować na tydzień kanał PCh24. Przyczyna? Film o Billu Gatesie i jego działalności.

Jak doskonale wiemy, YouTube nie lubi, gdy poruszane są istotne i „kontrowersyjne” tematy. Tym razem ofiarą cenzury Big Tech padł kanał PCh24, który tworzy środowisko magazynu „Polonia Christiana”. Wszystko za sprawą pierwszego odcinka nowego serialu „Władcy Świata”, w którym przeanalizowano m.in. działalność Billa Gatesa. Co ciekawe, YT zadziałał prewencyjnie, ponieważ materiał nie został nawet wyemitowany. Serwis już na podstawie wersji roboczej uznał, że „coś jest nie tak”.

„Takim kanałem okazał się kilka tygodni temu wRealu24.pl, a dziś przyszła kolej na nas. Co najbardziej szokujące, treści, których nie pozwala nam pokazywać YouTube, nie były jeszcze nawet nikomu pokazane. Była to robocza wersja filmu o Billu Gatesie, pierwszy odcinek serialu pt. »Władcy Świata«. Oczywiście, w kilkudziesięciominutowym filmie kilka chwil poświęcono także szczepionkom, ale nawet nie o ich szkodliwości czy aspektach medycznych, ale o wpływie Gatesa na ich promocję. To czysty absurd, to rzeczywistość jak z Franza Kafki” – stwierdził Krystian Kratiuk, redaktor naczelny portalu PCh24.

PCh24 z tygodniowym banem

Kanał PCh24 nie tylko dostał bana na tydzień, co uniemożliwia redakcji normalną pracę, ale został również „obdarowany” pierwszym ostrzeżeniem. Z jakiego powodu? Otóż treści mają naruszać zasady serwisu. Chodzi o rozpowszechnianie tzw. nieprawdziwych informacji medycznych, czyli poruszanie tematów niewygodnych dla wielkich koncernów farmaceutycznych.

„Czy dzisiaj nie można już wskazać tak oczywistej prawdy, że istnieją konkretni inwestorzy koncernów farmaceutycznych, zainteresowani jak największymi profitami przemysłu szczepionkowego? Mimo że ci inwestorzy publicznie chwalą się swoim zaangażowaniem przy każdej możliwej okazji?” – zastanawia się Piotr Relich, reżyser ocenzurowanego serialu.