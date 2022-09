REKLAMA

50-latek stanął przed niemieckim sądem w związku z zamordowaniem pracownika stacji benzynowej, który upomniał oskarżonego i nakazał mu – w myśl przepisów covidowych – założenie maski. Sprawca usłyszał wyrok dożywotniego więzienia.

Do zdarzenia doszło 18 września 2021 roku w mieście Idar-Oberstein w Nadrenii-Palatynacie. Mario N. usłyszał we wtorek wyrok. Sąd Okręgowy w Bad Kreuznach uznał go winnym i skazał na dożywocie. W swoim werdykcie sąd uznał zbrodnię za zabójstwo i tym samym przychylił się do wniosku prokuratury – informuje we wtorek telewizja ARD.



50-latek przyznał się do zabicia 20-letniego pracownika stacji benzynowej. Wyjaśniał, że do zbrodni doszło nieumyślnie. Biegli wykryli w organizmie sprawcy obecność alkoholu.

Kasjer nie chciał sprzedać oskarżonemu piwa, ponieważ ten nie miał na sobie maski. 20-latek poprosił o przestrzeganie przepisów covidowych. 50-latek wziął z domu broń i wrócił na stację – już w masce. Ściągnął ją jednak po podejściu do kasjera. Po krótkiej wymianie zdań pociągnął za spust. Strzelił w głowę pracownika stacji. Były też nagrania wideo z tego zdarzenia – przypomina ARD.

Kasjer zmarł na miejscu. 50-latek zaś udał się na posterunek policji. Tam tłumaczył, że restrykcje covidowe wywołują u niego stres.