Jak donoszą Amerykanie, Władimir Putin przeznaczył setki milionów dolarów, aby wpłynąć na europejskich polityków.

Jak twierdzi Departament Stanu USA, w ostatnich latach Kreml wydała nawet ponad 300 milionów dolarów, aby wpłynąć na polityków i innych urzędników w ponad dwudziestu krajach, w tym Europie. Władimir Putin chciał przede wszystkim wspierać siły sympatyzujące z Rosją, m.in. w Albanii, Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie, a także na Ukrainie. Zdaniem Amerykanów mamy tu do czynienia wręcz z „próbą manipulowania demokracjami od środka”.

Putin niszczy suwerenność Europy?

W opinii rzecznika Departamentu Stanu USA to tajne finansowanie partii politycznych można uznać za „atak na suwerenność” europejskich krajów. Z tego względu amerykańscy dyplomaci dostali polecenie, aby skontaktować się z rządami państw, które padły ofiarą działań Kremla.

„Jest to próba osłabienia zdolności ludzi na całym świecie do wybierania rządów, które ich zdaniem najlepiej nadają się do ich reprezentowania, reprezentowania ich interesów i reprezentowania ich wartości” – przekonuje Ned Price.