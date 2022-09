REKLAMA

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był poseł Konfederacji Artur Dziambor. Polityk stwierdził tam, że „cała polityka Prawa i Sprawiedliwości jest obrzydliwa”. Parlamentarzysta wyliczał najbardziej godzące w Polaków posunięcia rządu.

– Cała polityka Prawa i Sprawiedliwości jest obrzydliwa, względem społeczeństwa i względem tych ludzi, którzy nie są ich wyborcami, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość od samego początku funkcjonuje w ten sposób, że zadowala tylko swoją grupę wyborców, budząc wręcz nienawiść pozostałych, ale też zasłużoną. Po prostu robią rzeczy przeciwko temu społeczeństwu – ocenił Dziambor.

REKLAMA

Kamila Biedrzycka dociekała, które z obrzydliwości wybijają się najbardziej. – To, co się dzieje w gospodarce i to w jaki sposób oni likwidują klasę średnią, to jak oni chcą zrobić wszystko, żeby ludzie nie mieli żadnych oszczędności, byli całkowicie ubezwłasnowolnieni od woli rządu, to jest coś, co jest po prostu destrukcyjne dla całego społeczeństwa – wskazał Dziambor.

– Nigdy nie było żadnego rządu, który tak bardzo nienawidził ludzi, którzy pracują gdziekolwiek poza sferą budżetową, nigdy. Nigdy nie było rządu, który by w ogóle pomyślał o tym, że można sobie pewnymi ustawami, pewnymi ruchami w gospodarce doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli tylko albo bardzo bogatych – i to wyznaczonych palcem – albo bardzo biednych, czyli całe społeczeństwo. Nigdy nie było premiera, który tak bardzo by kłamał całemu społeczeństwu i tak bardzo by manipulował swoim przekazem – wyliczał poseł Konfederacji.

– Nie mieliśmy nigdy do czynienia z rządem, który robił wszystko, żeby każdy, kto jest odrobinę przedsiębiorczy i nie szuka pracy na etacie, tylko szuka rozwoju we własnym kierunku, nie czułby się tu, jak u siebie w domu – dodał.

„Cała polityka Prawa i Sprawiedliwości jest obrzydliwa… Nigdy nie było premiera, który tak bardzo by kłamał całemu społeczeństwu i tak bardzo manipulował swoim przekazem” – @ArturDziambor pic.twitter.com/aRbGN5vVW4 — Wolność__Słowa (@WolnoscO) September 14, 2022