Brazylia. Ratownicy ruszyli na pomoc mężczyźnie, który utknął w 100-metrowej szczelinie. Jak się okazało 19-latek był zupełnie nagi. Ostatnie co pamiętał, to że dobrze bawił się ze znajomymi.

Bliscy 19-latka zgłosili jego zaginięcie we wtorek 6 sierpnia. Odpowiednie służby odnalazły chłopaka dopiero dzień później. Jak się okazało młody mężczyzna utknął w głębokiej na 100 metrów szczelinie w rezerwacie Mestre Alvaro w mieście Serra w stanie Espírito Santo.

Sytuacja była groźna, a życie 19-latka było zagrożone. Akcję ratunkową rozpoczęto wczesnym popołudniem w środę 7 sierpnia.

– Wysłano ekipę, która na miejscu zdarzenia stwierdziła, że ofiara znajdowała się w szczelinie między dwiema ścianami, nie mogła się wydostać, a ratownicy nie mieli jak do niej zejść. Na miejsce wezwano helikopter z koszem ratunkowym – poinformowali ratownicy.

Mistério: um jovem foi encontrado sem roupas e dentro de uma fenda do Mestre Álvaro, na Serra (ES). Ele afirma não se lembrar de como foi parar no local e precisou ser resgatado de helicóptero. pic.twitter.com/5qskW27XMa — Jornal Tempo Novo – Serra/ES (@portaltemponovo) September 7, 2022

Choć dziwny był już sam fakt, że nastolatek jakimś cudem znalazł się w szczelinie, to jeszcze dziwniejsze było to, że był on całkowicie nagi.

19-latek nie był w stanie wyjaśnić, jak udało mu się zejść do szczeliny i co się stało z jego ubraniami. Pamiętał jedynie, że do rezerwatu przyjechał w celach rozrywkowych z grupą przyjaciół.