Czy Paweł Kukiz mógłby wystartować z list Prawa i Sprawiedliwości? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Chodzi o konkretne postulaty.

14 września w „Salonie politycznym Trójki” PR3 Paweł Kukiz wyjaśnił, co musiałoby się stać, aby wystartował z list Prawa i Sprawiedliwości. Innymi słowy, podał warunki, które musi spełnić lider tego ugrupowania Jarosław Kaczyński. Co istotne, Naczelnik już w czerwcu tego roku w rozmowie z „Gazetą Polską” przyznał, że zostały poczynione pewne ustalenia co do wspólnego kandydowania z liderem Kukiz’15.

„Jeśli te postulaty będą spełnione (…) to wtedy wystartuję z list Prawa i Sprawiedliwości. A jeśli nie, no to po prostu nie wystartuję z tych list” – stwierdził wprost Paweł Kukiz, nie pozostawiając trzeciej opcji.

Czego chce Paweł Kukiz?

Nie będzie to zaskoczeniem, ale Paweł Kukiz domaga się wprowadzenia sędziów pokoju oraz lokalnych referendów. Zależy mu także na wpisaniu do programu na 2023-2027 zmiany ordynacji wyborczej na model mieszany z uwzględnieniem JOW-ów oraz zniesieniu immunitetów posła, senatora, sędziego i prokuratora. Ponadto chce uchwalenia ustawy antysitwowej i „innych projektów demokratyzujących państwo”.

„Jesteśmy otwarci na wspólny start z Pawłem Kukizem. (…) Liczymy, że sędziów pokoju uda się w październiku uchwalić całościowo razem ze spłaszczeniem struktur sądów” – oświadczył rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.