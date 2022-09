REKLAMA

Jedenastu nielegalnych imigrantów próbowało dostać się do Polski z Białorusi przez graniczne jezioro Szlamy. Przeprawiali się pontonami, ostatecznie zawrócili na stronę białoruską – poinformowała Straż Graniczna.

Graniczne jezioro Szlamy leży na odcinku, za którego ochronę odpowiada placówka SG w Płaskiej (Podlaskie). Jak poinformowała mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału SG, próba przepłynięcia jeziora, by w ten sposób nielegalnie dostać się do Polski, była wspierana przez służby białoruskie.

Imigranci użyli pontonów. – Cudzoziemcy płynący jednym z pontonów przekroczyli granicę na kilkadziesiąt metrów. Widząc zdecydowane działania służb ochraniających granicę naszego państwa, zawrócili z powrotem. Osoby płynące drugim – na widok naszych patroli – zawróciły jeszcze po stronie białoruskiej – powiedziała mjr Zdanowicz.

W sumie w ciągu minionej doby z Białorusi do Polski próbowało nielegalnie dostać się 23 cudzoziemców – poinformowała SG.

Zatrzymano też dwóch kolejnych tzw. kurierów. To Polacy zatrzymani w okolicach Mielnika, którzy przyjechali – jak wynika z ustaleń pograniczników – po odbiór trzech obywateli Turcji. Za pomocnictwo do nielegalnego przekroczenia granicy Polakom grozi do ośmiu lat więzienia.

Jak wynika z danych Straży Granicznej, w tym roku przy polsko-białoruskiej granicy w Podlaskiem funkcjonariusze zatrzymali dotąd ponad 150 osób podejrzanych o takie przestępstwo. Stu tzw. kurierów zatrzymano w tym roku również na granicy z Litwą, czyli wewnętrznej granicy UE.

