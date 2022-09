REKLAMA

Ponad 200 lokalnych merów i radnych z regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (PACA) podpisało w środę 13 września platformę mającą być wstępem do powstania nowej partii. Jest to inicjatywa centroprawicowego przewodniczącego tego regionu Renauda Museliera.

Nowa partia o nazwie „Najpierw nasze terytoria” i oparta o polityków regionalnych ma zostać oficjalnie powołana 14 października w Marsylii. W odezwie czytamy, że „wstrząsy życia politycznego podczas ostatnich wyborów tworzą nową przestrzeń polityczną”. Odpowiedzią ma być „partia w 100% regionalna”.

63-letni Renaud Muselier to polityk i lekarz, długoletni deputowany, zastępca mera Marsylii, wiceminister spraw zagranicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego, a teraz prezydent regionu PACA. Jest wnukiem admirała Émile’a Museliera i krewnym Geraldine Apponyi, żony ostatniego króla Albanii.

W polityce zaczynał od gaullistowskiego Zgromadzenia na rzecz Republiki (RPR). W 2002 wraz z tym ugrupowaniem przystąpił do Unii na rzecz Ruchu Ludowego (UMP), a po kolejnej transformacji tej partii do Republikanów (LR). W 2021 zrezygnował z jej członkostwa.

Inicjatywa oparcia się na regionalnych inicjatywach to próba odpowiedzi na postpolityczne układy. Po wygrane Macrona tradycyjne partie rozpadły się. Prezydent zbudował swój technokratyczny obóz na socjalistach, centrum i centroprawicy. Doszło do dużej polaryzacji i mamy obecnie dość skrajny obóz lewicy – NUPES, prawicowe Zjednoczenie Narodowe oraz przeżywających pewien kryzys Republikanów, którzy szykują się do swoich jesiennych wyborów przywództwa. Można to odebrać jako ciąg dalszy rozbijania dawnego obozu centroprawicy.

Inicjatywa Museliera może być dla nich sporym kłopotem. Wskazuje to coraz bardziej na kryzys centroprawicowej formacji, która szuka metod wyjścia z impasu. Muselier mówi, że „dzięki wadze lokalnej władzy i inicjatyw jesteśmy w stanie wygrać wszystkie wybory, ponieważ jesteśmy w służbie naszym współobywatelom”.

W wyborach regionalnych w 2021 r. Renaud Muselier po trudnej kampanii, ostatecznie wygrał, ale z problemami, z listą prawicową Thierry’ego Marianiego (RN) i to tylko dzięki wycofaniu listy lewicy. Renaud Muselier, który z większością 84 radnych na 123 będzie kierował regionem do 2028 roku. Polityk zaprasza do swojej partii „każdego, ale poza skrajnościami”, co wskazuje z góry na odrzucenie jakiejkolwiek współpracy z partią Le Pen.

List wspierający inicjatywę podpisali politycy centrum, centroprawicy, ale i obozu prezydenckiego. Wśród 216 sygnatariuszy są m.in. mer Nicei Christian Estrosi, Tulonu – Hubert Falco czy szef departamentu Bouches-du-Rhône Martine Vassal. W ostatnich miesiącach opuścili Partię Republikanie i wspierali w w wyborach prezydenckich Emmanuela Macrona.

