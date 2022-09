REKLAMA

Ponad 100 000 osób wzięło udział w wielkiej manifestacji w stolicy Serbii Belgradzie przeciw organizacji w tym mieście tzw. EuroPride, czyli zlotu „tęczowych” ze Starego Kontynentu, którą zaplanowano na 17 września. Euro-Parada została już odwołana przez władze, które obawiały się zamieszek.

13 września procesja modlitewna ciągnęła się przez prawie dwa kilometry przez centrum Belgradu. Na czele szli księża z archidiecezji belgracko-karłowskiej, a także z innych diecezji i klasztorów Serbskiego Kościoła Prawosławnego.

Manifestację zakończono modlitwą o świętość małżeństwa i rodziny przed cerkwią św. Sawy. Prowadził ją Patriarcha Serbskiej Cerkwii, arcybiskup Peci i metropolita belgradzko-karłowicki Porfiriusz. Towarzyszyło mu kilku biskupów.

Po modlitwie patriarcha przypomniał słowa apostoła Pawła: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest dla mnie pożyteczne. „Nie wszystkie wolności są zdrowe i sensowne. Dlatego dla nas, prawosławnych chrześcijan, ideologia LGBTQ+ jest nie do przyjęcia” – dodał duchowny.

Manifestację zorganizowano, ponieważ władze Republiki Serbii nadal nie wydały oficjalnego dokumentu o odwołaniu gorszących parad w stolicy, który by przekonał i uspokoił opinię publiczną. M.in. dlatego ogłoszono kolejne spotkanie modlitewne tego typu na 17 września o godzinie 16:30 przed Soborem św. Sawy, w dzień, kiedy to zaplanowano tzw. Europride.

Thousands of people gathered in #Belgrade at the protest against #Europride which is scheduled for September 17. pic.twitter.com/bFdOuG0Abt

— Balkan Insight (@BalkanInsight) September 11, 2022