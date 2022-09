REKLAMA

W Westminster Hall, najstarszej części Pałacu Westminsterskiego rozpoczęło się krótkie nabożeństwo przy trumnie Elżbiety II, która chwilę wcześniej w uroczystym kondukcie ulicami Londynu została tam odprowadzona z Pałacu Buckingham.

Przy wprowadzaniu trumny do Westminster Hall chór odśpiewał Psalm 139., zaczynający się od słów: „Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane”.

Później odprawiający nabożeństwo arcybiskup Canterbury Justin Welby odczytał początek rodz. 14. z Ewangelii św. Jana: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce”.

Trumna z ciałem Elżbiety II pozostanie w Westminster Hall do poniedziałku rano, czyli do dnia pogrzebu. O godz. 18 czasu polskiego do Westminster Hall wpuszczeni zostaną pierwsi ludzie czekający w kolejce, by przejść koło trumny i oddać hołd.

(PAP)