Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak odniósł się do słów eurodeputowanego PiS Jacka Saryusz-Wolskiego na temat pieniędzy z KPO. Jak podkreślał poseł, „politycy PiS mówią to, co Konfederacja w 2020 r.”.

„Koszty polityczne KPO za pożyczkę z UE są tak wysokie, że nakazują rezygnację i realizację za ew. pożyczkę z innych źródeł” – napisał na Twitterze Jacek Saryusz-Wolski.

„Nawet przy wyższych odsetkach, w całościowym rachunku, będzie dużo taniej, bez ustrojowego szantażu, koncesji, narzuconych zadań, bo suwerenność nie ma ceny” – dodał europoseł PiS.

Polityk partii rządzącej odniósł się w tych słowach do wpisu Łukasza Kota. Internauta stwierdził m.in., że Polska powinna „naliczać karę dzienną za każdy dzień niewypłacania” pieniędzy z KPO.

„A co do pożyczania poza KPO zawsze można pożyczać pytanie tylko o koszt pieniądza. Poza kosztem ekonomicznym EU dodaję bardzo wysokie koszty polityczne mimo że ekonomiczne i tak musimy zapłacić i to żyrując innych” – wskazał, odnosząc się do informacji o tym, że wicepremier Piotr Gliński nie wyklucza zadłużenia Polski na otwartym rynku, by zrealizować cele, na które miały być przeznaczone pieniądze z KPO.

Słowa europosła skomentował Krzysztof Bosak.

„Politycy PiS mówią to co Konfederacja w 2020 r. W międzyczasie jednak podjęli błędne decyzje, zrobili niezliczone ustępstwa i przepalili miliony na reklamowanie tego jako «sukces»” – stwierdził poseł Konfederacji.

„Głosując na Konfederację otrzymasz dobrą politykę o kilka lat wcześniej i bez ukrytych kosztów! 👍🏻” – dodał polityk.

