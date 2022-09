REKLAMA

National Holocaust Memorial w Ottawie to pomnik pamięci o 6 milionach ofiar Holokaustu, jednak mimo że to szczególne miejsce pamięci, bywa wykorzystywany m.in. do promocji firm.

Media kanadyjskie opisały ostatnio sesję zdjęciową firmy odzieżowej, zorganizowaną na terenie National Holocaust Memorial w Ottawie. Tamtejsza firma odzieżowa zamieściła na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych zdjęcia modelek w sukienkach i kostiumach kąpielowych, zrobione na terenie monumentu czczącego pamięć ofiar prześladowań Żydów przez nazistów.

V Kentay to niewielka lokalna firma, której zdjęć przez pewien czas nikt nie zauważał, ale ostatnio po interwencji Jewish Federation of Ottawa i pytaniach ze strony dziennikarzy zdjęcia zostały usunięte. Dokumentujące sprawę zrzuty z ekranu są dostępne m.in. w artykule na stronie publicznego nadawcy CBC.

Na terenie National Holocaust Memorial znajdują się informacje o Holokauście i zdjęcia, wyraźnie widoczna jest też nazwa pomnika.

– W Kanadzie potrzebujemy ujednoliconego i obowiązkowego programu nauki o Holokauście, potrzebujemy też egzekwowania odpowiedzialności od kuratoriów w kwestii edukacji uczniów i nauczycieli o antysemityzmie, w tym o jego współczesnej wersji – powiedziała PAP Andrea Freeman, przewodnicząca Jewish Federation of Ottawa.

– Niestety, antysemityzm znajduje podatny grunt w szkołach – grzmiała.

Odsłonięty pięć lat temu monument i jego betonowa konstrukcja przyciąga wielu fotografów, nie wszyscy potrafią zrozumieć charakter miejsca i na przykład w styczniu 2020 r. pomnik został obrzucony jajkami, a policja wszczęła śledztwo. Działania projektantki mody „to trzeci incydent tego typu, o którym wiem” – powiedziała Freeman.

– W pierwszym przypadku fotograf bardzo bojowo nie chciał przeprosić, w końcu jednak uległ naciskom i usunął obraźliwe zdjęcia. W tym przypadku (V Kentay – PAP) firma zareagowała szybko i jak należy, kiedy Jewish Federation of Ottawa skontaktowała się z nimi, a potem CBC. Dowiedziałam się jednak, że kiedy trwała sesja zdjęciowa, jedna z osób odwiedzających monument zwróciła im uwagę jak obraźliwe jest to, co robią i wówczas nie przerwali swojej działalności – dodała Freeman.

Po drugiej wojnie światowej Kanada przyjęła 40 tys. Żydów, którzy przetrwali prześladowania podczas okupacji. Żydowskie organizacje w Kanadzie prowadzą kampanie edukacyjne o Holokauście, w listopadzie organizowane są specjalne tygodnie pamięci. Jednak badania opublikowanego w styczniu 2019 r. przez Azrieli Foundation, 22 proc. Kanadyjczyków do 34. roku życia nie słyszało o Holokauście, albo nie ma pewności, czym był. 49 proc. Kanadyjczyków nie było w stanie wymienić nazwy żadnego obozu koncentracyjnego.