Jeden z żołnierzy stojących przy trumnie z ciałem królowej Elżbiety II w nocy ze środy na czwartek zasłabł i upadł na podłogę. Trumna jest wystawiona w Westminster Hall w Pałacu Westminsterskim w Londynie.

W środę po południu trumna została uroczyście odprowadzona z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego i umieszczona na katafalku w najstarszej części budynku, Westminster Hall.

Tam do dnia pogrzebu, zaplanowanego na poniedziałek, można oddawać hołd królowej, przechodząc w ciszy koło trumny. Westminster Hall jest otwarta przez 24 godziny na dobę, a członkowie kilku ceremonialnych oddziałów pełniących straż przy trumnie zmieniają się co 20 minut.

Około pół godziny po północy ze środy na czwartek jeden z nich zaczął się chwiać, a po chwili runął do przodu na kamienną podłogę. Po tym zdarzeniu stacje BBC i Sky News przerwały na krótko prowadzoną na żywo transmisję z Westminster Hall. Jak się oczekuje, do poniedziałkowego poranka koło trumny z ciałem królowej przejdzie od 750 tys. do miliona osób.