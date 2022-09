REKLAMA

Od 2023 roku szykują się kolejne podwyżki kar dla kierowców. Wszystko dlatego, że rządzący wymyślili mechanizm kar ustalanych jako wielokrotność płacy minimalnej.

Według rządowych zapowiedzi, od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 3600 zł brutto.



Proponowana przez rząd podwyżka płacy minimalnej w 2023 r. w warunkach galopującej inflacji i kryzysu energetycznego uderzy w przedsiębiorców i zatrudnienie. Nakręcanie spirali płacowo-cenowej to droga w bardzo złym kierunku.

Rząd się oczywiście cieszy, bo będzie zdzierał więcej w podatkach. 3600 zł brutto oznacza, że pracodawca realnie musi miesięcznie płacić ok. 4330 zł. Do pracownika trafi ok. 2750 zł, a resztę, czyli blisko 1600 zł pożre państwo.

Kary dla kierowców proporcjonalne do płacy minimalnej

Wyższa płaca minimalna to także wyższe kary dla kierowców. W dwóch przypadkach wysokość kary ustalana jest właśnie na podstawie regulowanej pensji.

Wzrośnie zatem kara za brak obowiązkowej polisy OC. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu samochodu osobowego wyniesie więcej niż 14 dni, trzeba będzie zapłacić dwukrotną wartość płacy minimalnej. Od 4 do 14 dni przerwy jest równoznaczne z karą równowartości jednej pensji minimalnej, a spóźnienie się z wykupem OC do trzech dni wiąże się z karą 40 proc. minimalnej płacy.

Zmieni się także wysokość kar za brak deklaracji PCC-3. Tę należy złożyć w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od zakupu używanego pojazdu należącego wcześniej do osoby prywatnej. Podatek od czynności cywilno-prawnej to oddzielna para kaloszy i on oczywiście pozostaje.

Za brak deklaracji PCC-3 skarbówka może nałożyć mandat w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wartości płacy minimalne. Oznacza to, że od 1 lipca 2023 roku kara ta wyniesie od 360 zł do aż 72 tys. zł.

To rzecz jasna nie jedynie „niespodzianki”, jakie rząd przygotował dla kierowców. Już niebawem w życie wchodzi nowy taryfikator punktów karnych. Więcej na ten temat poniżej.