REKLAMA

Kiedyś Władimir Putin notorycznie spóźniał się na spotkania z głowami innych państw. Odkąd lista państw przychylnych Federacji Rosyjskiej zaczęła się kurczyć, rosyjski prezydent bardziej dba o punktualność. Teraz to on musi czekać na swoich odpowiedników z zagranicy.

Niedawno na spotkanie z Władimirem Putinem spóźnił się prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Teraz sytuacja powtórzyła się podczas spotkania rosyjskiego przywódcy z prezydentem Kirgistanu. Putin, który przyszedł na spotkanie i zastał dwa puste krzesła, był wyraźnie zmieszany.

REKLAMA

Co ciekawe, jeszcze do niedawna to rosyjski prezydent zawsze się spóźniał – od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu minut. W zasadzie nie zdarzało się, by czekał na swoich gości lub był pierwszy. W ten sposób zaznaczał swoją wyższość. Teraz Putin pojawia się na czas, ale już kolejny raz sam musi czekać na rozmówcę.

Dla rosyjskiego prezydenta jest to upokarzające. Szczególnie widoczne było to podczas spotkania z Erdoğanem, który na spotkanie przyszedł spóźniony i w dodatku bardzo nieśpiesznym krokiem.

Prezydent Kirgistanu zachował się grzeczniej. Sadyr Nurgodżojewicz Dżaparow szybko podbiegł do Putina, który widocznie zakłopotany przeglądał kartki, i od razu wyciągnął dłoń do rosyjskiego prezydenta. Całe zdarzenie uchwyciły kamery.

Putin musi już czekać nawet na prezydenta Kirgistanu. Ależ to się szybko odwróciło. pic.twitter.com/2wr01TAWql — Mariusz Marszałkowski (@MJMarszalkowski) September 15, 2022