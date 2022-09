REKLAMA

Do ostrej wymiany zdań doszło pomiędzy Pawłem Kukizem, a jednym z widzów programu „Hejt Park”. Politykowi puściły nerwy.

Pawłowi Kukizowi wciąż czkawką odbija się koalicja z Prawem i Sprawiedliwością. Wiele ludzi uważa, że się „sprzedał”. Wskazują, że człowiek, który był nadzieją antysystemowców, poszedł na układ z systemem.

Kukiz oczywiście temu zaprzecza i uważa, że w obecnym układzie politycznym tylko idąc na współpracę z władzą może coś zmienić. Fakty są jednak takie, że dotychczas nic nie zmienił, a w większości przypadków głosuje tak, jak chce PiS.

Właśnie nieformalna koalicja Kukiza z PiS-em była poruszana w programie „Hejt Park” na Kanale Sportowym. Jeden z dzwoniących widzów powiedział Kukizowi, że niezależnie od wszystkiego, wiele osób i tak jest przekonanych, że się „sprzedał”. Widz użył przy tym dość niegrzecznego porównania.

– Paweł Kukiz może krzyczeć, że się nie sprzedał, i tak dalej, z tą swoją manierą 'pijanego wujka’ na weselu, to i tak wszyscy wiemy, Paweł, że się sprzedałeś… – mówił widz.

Kukiz w tym momencie nie wytrzymał nerwowo. Puściły mu hamulce.

– Słuchaj, oszczędź sobie z tym 'pijanym wójtem’ (padło 'wujkiem’ – red.), bo zacznę do Ciebie 'cwelu’ mówić na przykład. No o co Ci chodzi człowieku?! – mówił wzburzony Kukiz.

– Co to jest 'pijany wójt’? Kim Ty człowieku jesteś? Co Ty sobie wyobrażasz? Żebyś do 60-letniego człowieka takie jakieś porównania i tak dalej… – dodał Kukiz.